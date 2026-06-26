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Offiziell 2. Bundesliga

Nationalspieler für Kiel

von Lukas Weinstock - Quelle: holstein-kiel.de
1 min.
Hiroki Sekine verteidigt den Ball @Maxppp

Holstein Kiel holt Verstärkung für die rechte Abwehrseite an Bord. Der Zweitligist teilt mit, dass Hiroki Sekine (23) in der kommenden Saison auf Leihbasis für die Störche aufläuft. Im beschlossenen Deal mit Stade Reims ist zudem eine Kaufoption enthalten.

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Spannend: Sekine kam bereits dreimal für die japanische A-Nationalmannschaft zum Einsatz, an der WM nimmt er jedoch nicht teil. „Mit Hiroki gewinnen wir einen dynamischen und spielstarken Außenverteidiger mit einem sehr interessanten Profil für unsere rechte Defensivreihe. Er hat in den letzten eineinhalb Jahren in Frankreich Erfahrungen gesammelt und mit seinen Leistungen in der japanischen A-Nationalmannschaft für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Holstein und unseren Verein entschieden hat“, so Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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