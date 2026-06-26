Holstein Kiel holt Verstärkung für die rechte Abwehrseite an Bord. Der Zweitligist teilt mit, dass Hiroki Sekine (23) in der kommenden Saison auf Leihbasis für die Störche aufläuft. Im beschlossenen Deal mit Stade Reims ist zudem eine Kaufoption enthalten.

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Moin, Hiroki Sekine! 👋



Der Defensivspieler wechselt für die Saison 2026/27 auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Stade Reims an die Förde. Holstein Kiel sichert sich zudem eine Kaufoption für den Japaner. 🇯🇵



Wir freuen uns, dass du an Board bist, Seki! 🫶

_#KielAhoi pic.twitter.com/Dvh005RGaQ — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) June 26, 2026

Spannend: Sekine kam bereits dreimal für die japanische A-Nationalmannschaft zum Einsatz, an der WM nimmt er jedoch nicht teil. „Mit Hiroki gewinnen wir einen dynamischen und spielstarken Außenverteidiger mit einem sehr interessanten Profil für unsere rechte Defensivreihe. Er hat in den letzten eineinhalb Jahren in Frankreich Erfahrungen gesammelt und mit seinen Leistungen in der japanischen A-Nationalmannschaft für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Holstein und unseren Verein entschieden hat“, so Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe.