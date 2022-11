Bayern-Zukunft offen: Brazzo trifft Nübel

Bewegt sich Hasan Salihamidzic in der Öffentlichkeit, erregt er Aufmerksamkeit. So auch am heutigen Donnerstag, als der Sportvorstand des FC Bayern zusammen mit seiner rechten Hand Marco Neppe am Flughafen München von einem ‚Bild‘-Fotografen abgelichtet wurde.

Das Boulevardblatt fand heraus: Brazzo und Neppe flogen ins französische Nizza. Das liegt ganz in der Nähe von Monaco, wo am Abend (18:45 Uhr) die AS Monaco gegen Roter Stern Belgrad spielt. Im Tor wird dann Alexander Nübel stehen.

Der 26-Jährige ist noch bis Saisonende ins Fürstentum verliehen. Mit einer Menge Spielpraxis kehrt er formell im Sommer nach München zurück. Doch in Stein gemeißelt ist das noch lange nicht. Über Nübels Zukunft wollen Bayerns Kaderplaner während ihres Trips an die Côte d'Azur mit dem Schlussmann sprechen.

Das Problem

Manuel Neuer ist im Tor der Bayern gesetzt. Der Vertrag des 36-jährigen Kapitäns läuft erst 2024 aus, für Nübel gäbe es im kommenden Sommer kein Vorbeikommen. Das musste der Ex-Schalker schon in der Saison 2020/21 erfahren, als er gerade einmal vier Einsätze erhielt. Vor rund zwei Monaten meinte Nübel: „Solange Manuel noch da ist, ergibt das für mich keinen Sinn.“

Was wollen die Bayern?

„Wir können uns sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern“, sagte Salihamidzic schon im Mai über Nübel, der bis 2025 an die Bayern gebunden ist. Perspektivisch plant der FCB mit Nübel als Neuer-Nachfolger. „Mit aller Macht“ solle er gehalten werden, schreibt die ‚Bild‘ sogar. Das soll Nübel im anstehenden Gespräch nochmal vermittelt werden.

Was will Nübel?

„Das Wichtigste für einen Torhüter ist Spielzeit“, hat Nübel mittlerweile eingesehen. In München gibt es diese frühestens ab 2024. Noch ein Jahr auf der Bayern-Bank kommt für ihn nicht infrage. Er sei „offen, generell einen anderen Weg“ einzuschlagen. Ob dauerhaft in Monaco oder andernorts.

