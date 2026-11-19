Jeremy Arévalo kommt nicht in Tritt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, musste sich der 21-jährige Stürmer, der bis 2031 beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht, einer Rückenoperation unterziehen. Grund dafür sind Probleme an der Bandscheibe, an denen er schon seit dem Sommer laboriert. Arévalo werde nun mindestens zwei Monate ausfallen.

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Der Ecuadorianer war im Sommer auf Leihbasis zum portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora gewechselt. Dort kam er aufgrund der anhaltenden Rückenprobleme bislang noch gar nicht zum Einsatz. Im Januar 2026 war Arévalo für 7,5 Millionen Euro zum VfB gewechselt, kam dort aber nur auf 32 Bundesliga-Minuten.