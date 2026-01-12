Menü Suche
Romantische Wechsel-Option für Friedrich?

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Marvin Friedrich geht zu seinem Platz auf der Bank @Maxppp

Marvin Friedrich könnte sich ein Ausweg innerhalb der Bundesliga bieten. Aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit mit Trainer Urs Fischer bei Union Berlin rückt der 30-Jährige laut dem ‚kicker‘ „quasi zwangsläufig in den Fokus“ von Mainz 05, das im Winter händeringend nach einem Innenverteidiger sucht.

Friedrich zählt bei Borussia Mönchengladbach schon seit längerer Zeit zu den Abgangskandidaten, am gestrigen Sonntag schaffte er es gegen den FC Augsburg (4:0) nicht einmal in den Spieltagskader. Angesichts seines am Saisonende auslaufenden Vertrags kommt aber keine Leihe infrage, weshalb Mainz für eine mögliche Verpflichtung kreativ werden müsste.

Marvin Friedrich

