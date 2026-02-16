Fortuna-Transfer: Mislintat rechtfertigt sich

Sven Mislintat sieht die Winter-Verpflichtung von Marin Ljubicic (23) weiter als richtige Maßnahme an. Obwohl der Mittelstürmer aufgrund einer Oberschenkelverletzung noch nicht auf dem Platz stehen konnte, sagt der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf laut der ‚Rheinischen Post‘: „Wenn Marin uns dann zur Verfügung steht, wird er uns definitiv besser machen. Und genau das war das Thema: Wir haben bewusst gesagt, dass wir ein, zwei, drei Spiele lang auf seine Verfügbarkeit verzichten, dem Kader dafür hintenraus aber richtig viel Qualität hinzuaddieren können.“

Ljubicic, um den sich auch Schalke 04 bemüht hatte, kam am 30. Januar auf Leihbasis von Union Berlin nach Düsseldorf. Die Oberschenkelproblematik bestand damals schon. Mislintat ordnet ein: „Der Heilungsverlauf ist aktuell nicht so, wie er prognostiziert war. Wir können aber leider nicht alles, was medizinisch ist, komplett voraussagen.“ Dennoch meint er: „Wir hoffen, dass er am Samstag in Darmstadt dabei sein kann. Marin und die Jungs aus der medizinischen Abteilung machen ihre Sache gut und tun alles dafür. Ob es klappt, wird die Woche zeigen. Wir sollten da cool bleiben.“ Mit Blick auf nur 20 Tore in 22 Spielen und das enttäuschende 0:0 am Freitag gegen Preußen Münster ist klar: Die abstiegsgefährdete Fortuna braucht schnell einen zuverlässigen Knipser.