Bei RB Leipzig kommt es im Verlauf des Sommers womöglich noch zu einigen Zu- und Abgängen. Während Stars wie Yan Diomande (19) den Verein verlassen könnten, arbeiten die Verantwortlichen der Sachsen intensiv daran, den Kader zu verstärken.

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Dabei wurde offenbar auch die Fährte zu Tyler Dibling wieder aufgenommen. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass die Roten Bullen die Situation um den 20-jährigen Rechtsaußen haargenau beobachten, um gegebenenfalls aktiv werden zu können.

Der FC Everton hatte vor einem Jahr über 40 Millionen Euro Ablöse für Dibling an den FC Southampton gezahlt. Einen großen Impact hatte der Neuzugang aber nicht. Nur 14 Premier League-Spiele und magere 350 Einsatzminuten standen nach Saisonende für den Youngster zu Buche.

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Bereits vor seinem Wechsel zu den Toffees hatte Dibling auf dem Zettel von Leipzig gestanden. Damals setzte sich der Bundesligist aber nicht gegen die starke Konkurrenz aus England durch. Vielleicht überlegt es sich der U21-Nationalspieler nochmal anders und landet am Ende doch in Deutschlands Oberhaus.