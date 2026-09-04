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Eintracht-Zugang direkt in der Startelf?

von Julian Jasch
1 min.
Lilian Brassier klatscht Fans ab @Maxppp

Darf sich Neuzugang Lilian Brassier (26) am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den FC Augsburg direkt in der Anfangsformation beweisen? Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Eintracht Frankfurts Cheftrainer Adi Hütter: „Er hat die ganze Vorbereitung mit Rennes mitgemacht. Wie er sich jetzt im Training präsentiert hat, ist er sicherlich in der Lage, auch sofort in der Startelf zu stehen.“

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Zu Saisonauftakt gegen Union Berlin (3:3) bilden Kapitän Robin Koch (30) und Jeremiaha Maluze (21) das Innenverteidiger-Duo. Gut möglich, dass der Youngster trotz ansprechender Leistung für Brassier weichen muss, der Anfang der Woche für 8,5 Millionen Euro von Stade Renes in die Finanzmetropole wechselte.

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