United vor wichtiger Doppel-Verlängerung

Bei Manchester United könnten zeitnah die Korken knallen. Laut ‚The Athletic‘ befinden sich die Bosse der Red Devils in fortgeschrittenen Gesprächen über Vertragsverlängerungen mit Kobbie Mainoo (20) und Harry Maguire (33).

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar seien noch Details zu klären, dennoch stünden die Zeichen bei beiden Profis auf Ausdehnung der Vertragslaufzeit. Mainoos Kontrakt soll bis 2031 verlängert werden, zudem winkt dem Mittelfeldspieler eine signifikante Gehaltserhöhung. Maguires derzeit gültiges Arbeitspapier läuft im Sommer aus, der Routinier soll einen neuen Einjahresvertrag mit der Option auf eine zusätzliche Spielzeit erhalten.