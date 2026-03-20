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Premier League

United vor wichtiger Doppel-Verlängerung

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Kobbie Mainoo schaut zur Seite @Maxppp

Bei Manchester United könnten zeitnah die Korken knallen. Laut ‚The Athletic‘ befinden sich die Bosse der Red Devils in fortgeschrittenen Gesprächen über Vertragsverlängerungen mit Kobbie Mainoo (20) und Harry Maguire (33).

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Zwar seien noch Details zu klären, dennoch stünden die Zeichen bei beiden Profis auf Ausdehnung der Vertragslaufzeit. Mainoos Kontrakt soll bis 2031 verlängert werden, zudem winkt dem Mittelfeldspieler eine signifikante Gehaltserhöhung. Maguires derzeit gültiges Arbeitspapier läuft im Sommer aus, der Routinier soll einen neuen Einjahresvertrag mit der Option auf eine zusätzliche Spielzeit erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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