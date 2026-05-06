Bayern-Absage: Zwei wichtige Gründe gegen Williams

Dieser Tage arbeitet Nico Williams hart, um für die Weltmeisterschaft in Form zu kommen. Der Flügelstürmer von Athletic Bilbao war verletzungsgeplagt, sammelte zuletzt aber wichtige Erfolgsmomente. Beim Großturnier in Nordamerika spielt der 23-Jährige mit Spanien um den Titel – das hätte er unter Umständen auch mit dem FC Bayern in der Champions League machen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch laut ‚Sport Bild‘ sprachen im vergangenen Sommer zwei Gründe entscheidend gegen die Verpflichtung des dribbelstarken Linksaußen. Interesse der Münchner gab es zweifelsohne. Deshalb kam es am 9. Juni zum Treffen mit Berater Félix Tainta an der Säbener Straße. Beide Seiten tauschten ihre Vorstellungen aus und Sportvorstand Max Eberl zog folgendes Fazit: Der Spielerseite ging es ausschließlich um das große Geld. Ein Fixgehalt von 22 Millionen Euro stand im Raum.

Für Eberl ein Grund, die Gespräche mit den Spaniern einzustellen. Doch nicht nur die Fixierung der Williams-Fraktion auf den wirtschaftlichen Teil eines potenziellen Deals schreckte die Bayern ab. Dem Bericht zufolge arbeitet Eberl seit zehn Jahren mit einer Datenfirma zusammen, die ihn bei Rekrutierungsprozessen unterstützt. Welche das ist? Geheim.

Unter der Anzeige geht's weiter

Díaz sticht Williams aus

Fahndet Eberl nach einem bestimmten Spielerprofil, gleicht er seine Informationen mit den Werten ab, die das Unternehmen liefert. Hierbei soll Williams vor allem im Defensivbereich schwach abgeschnitten haben. In der Rückwärtsbewegung erfüllte der pfeilschnelle Außenstürmer nicht die Erwartungen des deutschen Rekordmeisters. Das brachte schnell einen anderen Namen aufs Tableau: Luis Díaz.

Der 29-jährige Kolumbianer sorgte mit seinen Daten für Begeisterung. Nicht nur, dass seine herausragende Defensivarbeit durch diverse Parameter sichtbar wurde. Auch im direkten Gespräch mit Trainer Vincent Kompany funkte es zwischen den Beteiligten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Bayern hat sich die Verpflichtung des Nationalspielers ausgezahlt. Das hat sich insbesondere im Hinspiel des Champions League-Halbfinale gezeigt. Gegen Paris St. Germain (4:5) war Díaz der beste Mann auf dem Platz – nicht nur wegen seiner starken Offensivaktionen. Kämpferisch und läuferisch gehörte der Rechtsfuß mal wieder zu den Eckpfeilern. Attribute, auf die der FCB auch heute Abend im Rückspiel angewiesen ist.