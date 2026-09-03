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Bayer lehnt 45-Millionen-Angebot ab

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Malik Tillman im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp

Kurz vor Transferschluss erreichte Bayer Leverkusen ein Riesenangebot für Malik Tillman. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bot Brighton & Hove Albion am Montag 45 Millionen Euro für den 24-Jährigen. Die Werkself lehnte die lukrative Offerte jedoch ab, da die Verantwortlichen den US-Amerikaner nicht mehr abgeben wollten.

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Tillman selbst hätte sich einen Wechsel in diesem Sommer zwischenzeitlich durchaus vorstellen können. Die geringen Einsatzzeiten zum Saisonende der vergangenen Spielzeit frustrierten den offensiven Mittelfeldspieler. Unter dem neuen Cheftrainer Carles Martínez wurden die Karten jedoch zugunsten des Rechtsfußes neu gemischt. Tillman stand sowohl beim DFB Pokal-Spiel gegen Wehen Wiesbaden (4:0) als auch beim Bundesliga-Auftakt gegen die SV Elversberg (2:3) in der Startelf.

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