Kabak: „Ich passe sehr gut zu Liverpool“

Ozan Kabak glaubt, sich beim FC Liverpool gut zurechtfinden zu können. „Liverpool spielt offensiven Fußball und hohes Pressing. Manchmal lassen sie große Räume hinter der Abwehr. Also denke ich, dass Liverpools Innenverteidiger schnell sein müssen und ich dazu passe“, erläutert der Neuzugang auf der Klub-Website.

Der 20-Jährige weiter: „Außerdem ist Liverpool darauf aus, zu spielen und das Spiel aufzubauen.“ Auch das komme ihm als „ballspielender Verteidiger“ entgegen, so Kabak. Am Deadline Day am Montag war der Türke samt Kaufoption von Schalke 04 an den englischen Meister verliehen worden.

