BVB-Flirt: Der Favorit bei Senesi

Borussia Dortmund könnte bei Marcos Senesi in die Röhre schauen. Laut ‚Teamtalk‘ darf sich der FC Barcelona nach aktuellem Stand die besten Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen. Die Katalanen haben ihr Werben in den vergangenen Wochen intensiviert, das Barça-Angebot sei für den Innenverteidiger vom AFC Bournemouth bisher „das interessanteste“.

Das Portal stellt jedoch klar, dass Senesi noch kein anderes Angebot ausschließe. Der BVB beobachtet die Entwicklung des Argentiniers genau. Insbesondere seine Vertragssituation macht Senesi für zahlreiche Klubs interessant, schließlich läuft sein Kontrakt im Sommer aus. Unter anderem der FC Chelsea, Juventus Turin und die AS Rom haben ein Auge auf den 28-Jährigen geworfen.