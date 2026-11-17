Weiter kein Stürmertor

Elfmal durfte Jürgen Klopp in seinen bislang sechs Spielen als Bundestrainer einen Treffer seines Teams bejubeln. Ein Stürmertor war jedoch nicht dabei. Bei den jüngsten Partien kehrte Kai Havertz nach Verletzung in die Mannschaft zurück. In vorderster Front ackerte der Hochbegabte vorbildlich und war ordentlich eingebunden. Im Strafraum fehlt dem 27-jährigen Arsenal-Profi aber nach wie vor der Killerinstinkt.

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Wer ist für euch der beste deutsche Stürmer? Kai Havertz Niclas Füllkrug Younes Ebnoutalib Jonathan Burkardt Nick Woltemade Deniz Undav Paris Brunner Nicolò Tresoldi Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das durchschnittliche Niveau seiner Abschlüsse ist nicht auf Spitzenstürmer-Niveau und mitunter spielt Havertz zu oft den zusätzlichen Pass, statt den Abschluss zu suchen. Andere Neuner wie Niclas Füllkrug, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt und Nick Woltemade probierte Klopp bereits aus – in der Eliteklasse sind sie jedoch allesamt nicht vertreten.

Treu wackelt nach gutem Start

Philipp Treu war der größte Gewinner der ersten Länderspiele unter Klopp. Den bärenstarken Eindruck konnte der Freiburger bei den jüngsten Auftritten nicht vollends bestätigen. Zwar beackert Treu die rechte Seite unnachgiebig, hatte aber gestern Probleme mit dem körperlich wie technisch starken Cody Gakpo, der von Oranje ständig mit langen Zuspielen gesucht wurde.

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Nur drei von zehn Duellen konnte Treu für sich entscheiden. Bei seinen Ausflügen nach vorne fehlte die letzte Präzision. Die FT-Note 3,5 war die schwächste aller deutschen Spieler gegen die Niederlande. Treu enttäuschte nicht vollends, verpasste aber auch die Chance auf weitere Eigenwerbung. Geht die DFB-Dauerbaustelle hinten rechts womöglich bald wieder auf?