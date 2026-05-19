Nagelsmann trifft El Mala-Entscheidung
Vor der WM-Kadernominierung am Donnerstag fokussiert sich fast alles darauf, ob tatsächlich Manuel Neuer sein Comeback feiern wird. Etwas in den Hintergrund ist dabei das Thema Said El Mala geraten. Die Entscheidung ist nun gefallen.
Said El Mala erhält seine verdiente Belohnung für seine starke Debüt-Saison in der Bundesliga. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, hat der Offensivstar vom 1. FC Köln den ersehnten Anruf von Julian Nagelsmann erhalten.
El Mala ist demnach für die WM in Nordamerika nominiert. Wie die Lokalzeitung weiter ausführt, wurde der Senkrechtstarter überhaupt als einer der ersten über seine Nominierung informiert.
Die Nominierung des 19-Jährigen kommt durchaus überraschend. El Mala wurde zwar schon früher durch Nagelsmann für A-Länderspiele nominiert, blieb aber noch ohne Einsatz. Entsprechend könnte der Kölner in der direkten WM-Vorbereitung sein Deutschland-Debüt feiern.
Update (19:15 Uhr): Mittlerweile hat auch die ‚Bild‘ die Meldung des ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ bestätigt. El Malas Name wird am Donnerstag von Nagelsmann verkündet.
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