Menü Suche
Kommentar 19
Update Bundesliga

Nagelsmann trifft El Mala-Entscheidung

Vor der WM-Kadernominierung am Donnerstag fokussiert sich fast alles darauf, ob tatsächlich Manuel Neuer sein Comeback feiern wird. Etwas in den Hintergrund ist dabei das Thema Said El Mala geraten. Die Entscheidung ist nun gefallen.

von Remo Schatz - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
1 min.
Said El Mala jubelt @Maxppp

Said El Mala erhält seine verdiente Belohnung für seine starke Debüt-Saison in der Bundesliga. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, hat der Offensivstar vom 1. FC Köln den ersehnten Anruf von Julian Nagelsmann erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter
Ist die Nominierung von Said El Mala die richtige Entscheidung?
- Ende in 3 Tagen
Bild wird erstellt

El Mala ist demnach für die WM in Nordamerika nominiert. Wie die Lokalzeitung weiter ausführt, wurde der Senkrechtstarter überhaupt als einer der ersten über seine Nominierung informiert.

Die Nominierung des 19-Jährigen kommt durchaus überraschend. El Mala wurde zwar schon früher durch Nagelsmann für A-Länderspiele nominiert, blieb aber noch ohne Einsatz. Entsprechend könnte der Kölner in der direkten WM-Vorbereitung sein Deutschland-Debüt feiern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (19:15 Uhr): Mittlerweile hat auch die ‚Bild‘ die Meldung des ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ bestätigt. El Malas Name wird am Donnerstag von Nagelsmann verkündet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (19)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Weltmeisterschaft
Deutschland
Köln
Said El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Deutschland Flag Deutschland
Köln Logo 1. FC Köln
Said El Mala Said El Mala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert