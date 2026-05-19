Nagelsmann trifft El Mala-Entscheidung

Said El Mala erhält seine verdiente Belohnung für seine starke Debüt-Saison in der Bundesliga. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, hat der Offensivstar vom 1. FC Köln den ersehnten Anruf von Julian Nagelsmann erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ist die Nominierung von Said El Mala die richtige Entscheidung? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

El Mala ist demnach für die WM in Nordamerika nominiert. Wie die Lokalzeitung weiter ausführt, wurde der Senkrechtstarter überhaupt als einer der ersten über seine Nominierung informiert.

Die Nominierung des 19-Jährigen kommt durchaus überraschend. El Mala wurde zwar schon früher durch Nagelsmann für A-Länderspiele nominiert, blieb aber noch ohne Einsatz. Entsprechend könnte der Kölner in der direkten WM-Vorbereitung sein Deutschland-Debüt feiern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (19:15 Uhr): Mittlerweile hat auch die ‚Bild‘ die Meldung des ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ bestätigt. El Malas Name wird am Donnerstag von Nagelsmann verkündet.