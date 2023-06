Marseille findet neuen Trainer

Olympique Marseille wird in Kürze einen neuen Cheftrainer präsentieren. Wie ‚L‘Équipe‘ und Fabrizio Romano unisono berichten, heuert der Spanier Marcelino in Südfrankreich an. Beide Seiten haben sich auf eine Zusammenarbeit bis 2025 geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der entsprechende Zweijahresvertrag werde noch in dieser Woche unterschrieben. Seine gesamte Trainerkarriere verbrachte Marcelino bislang in Spanien. Zuletzt trainierte er bis Sommer 2022 Athletic Bilbao, zuvor unter anderem den FC Valencia, den FC Sevilla und den FC Villarreal.

Lese-Tipp

Nach Leihe: Juve will Milik halten