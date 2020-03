„Größte Krise der Geschichte“: Watzke sorgt sich um die Bundesliga

Hans-Joachim Watzke hat sich zur Unterbrechung der Bundesliga-Saison geäußert. In einem auf der Homepage von Borussia Dortmund veröffentlichten Statement heißt es: „Das Präsidium der DFL hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt – unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte. Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren.“

Der BVB-Geschäftsführer weiter: „Gleichwohl gilt – auch abhängig von dem, was am Montag beschlossen wird – dass sich der deutsche Profi-Fußball in der größten Krise seiner Geschichte befindet.“ Watzke hofft, „dass die Bundesliga-Klubs in den vergangenen Jahren so viel Substanz gebildet haben, dass alle diese Krise überstehen.“ Sein eigener Klub sei Stand jetzt nicht „existenziell“ gefährdet.

Klar ist: Durch fehlende Zuschauereinnahmen und insbesondere ausbleibende TV-Gelder sind die wirtschaftlichen Planungen der Klubs über den Haufen geworfen. Auch wenn die Gesundheit der Bevölkerung selbstredend Priorität genießt, wird in den kommenden Tagen und Wochen fieberhaft daran gearbeitet werden, den Schaden in Grenzen zu halten. Das betrifft Vereine unterhalb der Bundesliga wohl besonders.