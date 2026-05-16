Letzte Details: Lemperle kurz vor der Unterschrift

Die TSG Hoffenheim kann langfristig mit Tim Lemperle planen. Informationen von ‚Sky‘ zufolge wird der 24-Jährige seinen bis 2029 datierten Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre inklusive Gehaltsanpassung bis 2031 verlängern.

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Laut dem Bezahlsender sind nur noch letzte Details zu klären, ehe der Mittelstürmer seine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier setzt. Die TSG und Lemperle sollen zuletzt mehreren interessierten Klubs abgesagt haben.

Der gebürtige Frankfurter war im vergangenen Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln in den Kraichgau gewechselt. Seitdem kommt er auf acht Treffer und zwei Vorlagen in 30 Einsätzen. Lemperle ist nach Andrej Kramaric (34) die zweite wichtige Offensivkraft binnen kurzer Zeit, die die Hoffenheimer von einer Verlängerung überzeugen können.