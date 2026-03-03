Nächster Bundesligist jagt Jander

Caspar Jander könnte im Sommer der Sprung in die Bundesliga glücken. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich neben dem VfB Stuttgart und RB Leipzig mittlerweile auch die TSG Hoffenheim mit dem Mittelfeldspieler des FC Southampton. Darüber hinaus wird auch Ajax Amsterdam mit dem Münsteraner in Verbindung gebracht.

Nach einem Jahr beim 1. FC Nürnberg war Jander im Sommer zum englischen Zweitligisten weitergezogen. Im Gegenzug wurden die Franken mit zwölf Millionen Euro fürstlich entschädigt. Für diesen Sommer taxiert ‚Sky‘ den Preis auf 20 bis 25 Millionen Euro.