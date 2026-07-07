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Heidenheim verleiht Rothweiler

Um Nick Rothweiler ausreichend Spielpraxis zu verschaffen, verleiht der 1. FC Heidenheim den Youngster zum KSV Hessen Kassel. Bei den Hessen soll der 20-Jährige den nächsten Entwicklungsschritt in der Regionalliga machen.

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