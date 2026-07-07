Heidenheim verleiht Rothweiler
Um Nick Rothweiler ausreichend Spielpraxis zu verschaffen, verleiht der 1. FC Heidenheim den Youngster zum KSV Hessen Kassel. Bei den Hessen soll der 20-Jährige den nächsten Entwicklungsschritt in der Regionalliga machen.
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Nick Rothweiler wechselt auf Leihbasis zum KSV Hessen Kassel!— 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) July 7, 2026
Zur Meldung: 👉 https://t.co/1RgOcLgR81 pic.twitter.com/UklgMOGed9
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