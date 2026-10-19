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Bundesliga

Köln: Die Konkurrenten bei Nmecha

von Fabian Ley - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung
1 min.
Lukas Nmecha im Trikot von Leeds United @Maxppp

Sollte sich der 1. FC Köln entscheiden, einen konkreten Transfer-Vorstoß bei Lukas Nmecha (27) zu wagen, müssten sich die Rheinländer gegen einige andere Bewerber durchsetzen. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, strecken auch die englischen Zweitligisten FC Southampton und AFC Wrexham die Fühler nach dem Mittelstürmer aus. Weitere Bundesligisten sollen ebenfalls Interesse zeigen.

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Die ‚Bild‘ brachte den ehemaligen Wolfsburger jüngst bei den Kölnern mit Blick auf einen möglichen Winter-Wechsel ins Spiel. Hintergrund sind die Verletzungen der beiden FC-Angreifer Thijs Dallinga (26/Kreuzbandriss) und Ragnar Ache (28/Muskelfaserriss). Nmechas Vertrag bei Leeds United läuft am Saisonende aus, eine Verpflichtung des siebenfachen deutschen Nationalspielers wäre für Köln durch das hohe Gehalt und die Zahlung einer kleinen Ablöse dennoch mit einem größeren finanziellen Aufwand verbunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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