DFB-Kader: Flick holt erstmals Nmecha

Hansi Flick hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Liechtenstein (11. November) und in Armenien (14. November) bekanntgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erstmals mit dabei ist Stürmer Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg. Julian Brandt und Julian Draxler, die zuletzt nicht berücksichtig worden waren, kehren zurück.

Das DFB-Team hat die Qualifikation für die WM 2022 in Katar bereits in der Tasche. In den abschließenden Partien gegen Liechtenstein und Armenien bietet sich dem während seiner Amtszeit noch verlustpunktfreien Bundestrainer also die Möglichkeit, Kräfte zu verteilen und Dinge auszuprobieren.

Das DFB-Aufgebot