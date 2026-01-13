Menü Suche
Ligue 1

Medien: Ruiz vor der Unterschrift

von Julian Jasch - Quelle: Matteo Moretto | Fabrizio Romano
Fabián Ruiz mit seinen Kollegen @Maxppp

Paris St. Germain plant offenbar doch langfristig mit Fabián Ruiz (29). Matteo Moretto und Fabrizio Romano berichten übereinstimmend, dass der Mittelfeldstratege ganz dicht davorsteht, sein aktuell bis 2027 datiertes Arbeitspapier um zwei Jahre auszudehnen. Es seien lediglich Details zu klären. Gut möglich, dass gleichzeitig auch die Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro gestrichen wird, die sein derzeitiger Kontrakt beinhaltet.

Dabei hieß es zuletzt noch, PSG wolle den Vertrag des Spaniers nicht verlängern. In dem Zuge wurde Ruiz auch mit Galatasaray in Verbindung gebracht. Einen konkreten Vorstoß kann sich der türkische Meister und Tabellenführer aber allem Anschein nach sparen.

