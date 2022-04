FC Bayern: Einsätze für Wanner

Der 16-jährige Paul Wanner darf sich auf weitere Einsätze bei den Profis des FC Bayern freuen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wurde dem Mittelfeldspieler bei seiner Vertragsverlängerung zugesagt, dass er nach dem Gewinn der Meisterschaft vermehrt Spielpraxis erhalten wird.

Ende Januar setzte Wanner seine Unterschrift unter einen neuen bis 2027 datierten Kontrakt beim deutschen Rekordmeister. Am vergangenen Wochenende machten die Bayern mit einem 3:1 gegen Borussia Dortmund den Deckel drauf in Sachen Meistertitel. In der aktuellen Saison kam Wanner bislang zu vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga.