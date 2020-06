Nagelsmann über Werner, Angeliño, Sabitzer & Simeone

Timo Werner (24) wird RB Leipzig in Richtung FC Chelsea verlassen. Als Nachfolger ist nun Hee-chan Hwang (24) vom Schwesterklub RB Salzburg im Gespräch. Auf die Frage, wie er Werner 1:1 ersetzen will, antwortet Coach Julian Nagelsmann bei ‚Spox.com‘: „Das geht nicht, du kannst einen Spieler ja nicht klonen. Würde uns Timo Werner verlassen, würde es in erster Linie darum gehen, 34 Scorerpunkte zu ersetzen. Das wäre die Hauptaufgabe, die man vielleicht auch nicht nur durch einen Spieler lösen könnte. Wichtig ist, dass wir am Ende des Tages auf den gleichen Output kommen, das ist das Komplexe an der Thematik.“

Den Weggang des Torjägers auszugleichen, wird eine der Hauptaufgaben für den Transfersommer sein. Grundsätzlich hätte Nagelsmann „kein Problem damit, wenn der Kader so zusammenbliebe, wie er ist. Wir haben eine junge, talentierte Mannschaft.“ Dieser Wunsch würde auch eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit Angeliño beinhalten. Der 23-jährige Spanier ist von Manchester City ausgeliehen. Nagelsmann sagt: „Wenn wir Angeliño behalten könnten, wäre ich für die Außenverteidigerpositionen sehr zufrieden.“

Beeindruckt von Sabitzer & Simeone

Große Stücke hält der 32-Jährige darüber hinaus auf Marcel Sabitzer. Der 26-jährige Österreicher hat Nagelsmann zufolge eine bemerkenswerte Entwicklung genommen: „Letztes Jahr hat er auf einer eher offensiven Position spielend trotz sehr vieler Chancen eher wenige Tore erzielt. Jetzt spielt er auf der Sechs und ist dort einer der stabilsten Spieler auf der Position in der Bundesliga. Da bin ich überrascht, dass er das so gut angenommen hat. Am Anfang dachte ich, er würde mehr murren, dass er weiter hinten spielen muss. Aber er hat eine große Freude daran entwickelt, dort zu spielen.“

In Hinblick auf seine Kollegen kommt Nagelsmann ein Name in den Sinn, wenn es um beeindruckende Leistungen geht: „Diego Simeone vermittelt seit Jahren einen ähnlichen Fußballstil, der nicht immer ganz angenehm ist für die eigenen Spieler und auch nicht immer der spannendste ist. Aber die Spieler folgen ihm trotzdem bedingungslos. Der Kollege muss eine außergewöhnliche Gabe haben. Ich glaube, dass 99 Prozent der Trainer, die immer nur 4-4-2-flach, sehr tief stehen und so fies spielen lassen würden, nach zwei Jahren verbrannt wären. Aber er nicht. Er rennt draußen rum wie Dynamit und kommt trotzdem super an bei seinen Spielern. Diego Simeone muss irgendwas haben, das seine Spieler total in seinen Bann zieht. Das ist außergewöhnlich.“