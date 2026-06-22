Auf der Suche nach einem Ersatz für Rafael Leão, der den Klub in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen wird, ist der AC Mailand offenbar bei Paris St. Germain fündig geworden. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, arbeiten die Rossoneri bereits seit Monaten an der Verpflichtung von Gonçalos Ramos. Der 25-Jährige sucht ebenfalls nach einer Wechselmöglichkeit, um andernorts mehr Spielpraxis zu erhalten. PSG ist durchaus bereit, den Portugiesen abzugeben, dennoch wird laut Bericht „ein überzeugendes Angebot nötig sein“.

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Dieses sollte bei etwa 40 Millionen Euro liegen, damit aber deutlich unter den 80 Millionen Euro inklusive Boni, die PSG 2024 für Ramos an Benfica überwiesen hatte. Um den Transfer zu finanzieren, soll trotz der zu erwartenden Einnahmen durch den Leão-Abgang noch ein weiterer Spieler verkauft werden. Dabei deutet laut ‚Corriere dello Sport‘ alles auf Santiago Giménez (25) hin, der bisher nicht überzeugen konnte. Orlando City ist dem Vernehmen nach an dem Mexikaner interessiert und bereitet ein konkretes Angebot vor. Milan erhofft sich eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro – und damit in etwa so viel, wie die Italiener im Februar 2025 für den Angreifer ausgegeben hatten.