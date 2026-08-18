RB dran: Der Preis für Nkunku

RB Leipzig müsste für eine Verpflichtung von Christopher Nkunku (28) wohl tief in die Tasche greifen. Laut Gianluca Di Marzio fordert der AC Mailand 35 Millionen Euro für den Offensivspieler. Eine Leihe sei nicht im Interesse der Rossoneri. Auf Seiten der Sachsen präferiere man jedoch eine Leihe mit Kaufoption.

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Laut ‚Sky‘ würde die Nkunku-Verpflichtung derweil unabhängig von einem Transfer von Said El Mala (19) vom 1. FC Köln laufen. Im Poker um den Franzosen sind aber nicht nur die Modalitäten, sondern auch die Konkurrenten ein Problem. Nach FT-Informationen sind neben den Leipzigern nach wie vor auch Newcastle United, der FC Arsenal und Atlético Madrid im Rennen. Ein Transfer in die Türkei oder Saudi-Arabien kommt für Nkunku aktuell jedoch nicht infrage.