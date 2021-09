Liverpool: Profivertrag für Mabaya

Der FC Liverpool bindet ein Nachwuchstalent an den Verein. Wie die Reds verkünden, unterzeichnet Isaac Mabaya seinen ersten Profivertrag an der Anfield Road. Zur Länge des Kontrakts macht der Klub keine Angaben.

Der 17-Jährige wurde vergangene Saison vom Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger umgeschult und kommt momentan in der U18 der Liverpooler zum Einsatz. Auch für die U15 und U16 der englischen Nationalmannschaft lief der Rechtsfuß in der Vergangenheit schon auf.

Isaac Mabaya has signed his first professional contract with the Reds 🔴👏