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La Liga

Vereinsloser Martial vor Unterschrift?

von Lukas Hörster - Quelle: Matteo Moretto
Anthony Martial in Aktion @Maxppp

Anthony Martial (30) könnte in Spaniens La Liga zurückkehren. Der FC Malaga prüft laut Matteo Moretto eine Verpflichtung des ehemaligen französischen Nationalspielers (30 Länderspiele), der aktuell ohne Verein ist.

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Zuletzt spielte Martial für CF Monterrey in Mexiko, davor war der Stürmer unter anderem für Manchester United und den FC Sevilla am Ball. Die Red Devils hatten für Martial einst 60 Millionen Euro Ablöse an die AS Monaco gezahlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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