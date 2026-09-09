Vereinsloser Martial vor Unterschrift?

Anthony Martial (30) könnte in Spaniens La Liga zurückkehren. Der FC Malaga prüft laut Matteo Moretto eine Verpflichtung des ehemaligen französischen Nationalspielers (30 Länderspiele), der aktuell ohne Verein ist.

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Zuletzt spielte Martial für CF Monterrey in Mexiko, davor war der Stürmer unter anderem für Manchester United und den FC Sevilla am Ball. Die Red Devils hatten für Martial einst 60 Millionen Euro Ablöse an die AS Monaco gezahlt.