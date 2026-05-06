Klose erlebt Transfer-Überraschung

Miroslav Klose wurde vom Abgang von Tom Baack kalt erwischt. Das bestätigt der Trainer des 1. FC Nürnberg der ‚Bild‘: „Ich war auch überrascht und habe es erst aus der Zeitung erfahren.“

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Baack wechselt ablösefrei zum Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn, der aktuell noch um den Aufstieg kämpft. Laut ‚Sky‘ unterschrieb der 27-jährige Sechser bereits am gestrigen Dienstag seinen Vertrag. Die offizielle Bestätigung steht noch aus. In Nürnberg hatte Baack seinen zwischenzeitlichen Stammplatz zuletzt wieder verloren.