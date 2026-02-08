Dybala: 50 Prozent weniger Gehalt?

Paulo Dybala (32) und Lorenzo Pellegrini (29) müssten für eine mögliche Vertragsverlängerung bei der AS Rom signifikante Gehaltskürzungen in Kauf nehmen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ haben die Giallorossi die Obergrenze ausnahmslos bei vier Millionen Euro festgelegt – beide Offensivkräfte verdienen aktuell jedoch deutlich mehr.

Während Pellegrini samt Boni bis zu sieben Millionen Euro kassiert, ist Dybala mit einer Vergütung von 8,5 Millionen Euro plus Zuschläge alleiniger Topverdiener in der italienischen Hauptstadt. Das Duo ist vertraglich lediglich bis zum Sommer an den Tabellenfünften gebunden. Insofern wird sich zeitnah herausstellen, ob die Zusammenarbeit zu den geänderten Konditionen – etwa 50 Prozent weniger Gehalt – fortgeführt wird oder es auf eine Trennung hinausläuft. Dybala wird unter anderem von den Boca Juniors umgarnt.