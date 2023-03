PSG: Galtier kommentiert mögliche Entlassung

Christophe Galtier beschäftigt sich nicht mit einem möglichen Aus bei Paris St. Germain. Nach der gestrigen 0:2-Niederlage des Nobelsklubs gegen Stade Rennes erklärte der Coach von PSG: „Ich bin für zwei Jahre in dieses Projekt gekommen, es wird über meine Zukunft spekuliert. Mein einziges Ziel ist es, Meister zu werden. Dieses Spiel wird vielleicht zu einem Nachdenken bei meinem Management führen, aber man muss die Dinge im Zusammenhang sehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Dieses Spiel sollte nicht alles in Frage stellen. Es gibt keine Ausreden, aber es gibt Gründe. Es bleiben noch zehn Spiele, wir sind in der Ligue 1 vorne dabei“, führte der 56-Jährige aus. In 40 Spielen unter Galtier holten die Pariser durchschnittlich 2,23 Punkte. Wettbewerbsübergreifend musste sich das Starensemble in den letzten zehn Partien fünfmal geschlagen geben.

Lese-Tipp

Roberto: „Erwarten Messi mit offenen Armen“