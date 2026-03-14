„Wenn Simon den will“: Holt Leverkusen Brandt?

Bei Borussia Dortmund erhält Julian Brandt keinen neuen Vertrag mehr. Der BVB will sich neu orientieren und den Kader verjüngen. Folglich wird der Bundesliga- und Champions League-erfahrene Offensivkünstler ablösefrei die Schwarz-Gelben verlassen.

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Geht es nach den FT-Usern, ist ein Wechsel innerhalb der Bundesliga unwahrscheinlich. In der Premier League zeigen der FC Arsenal und Aston Villa schon Interesse, auch Spanien soll den Zehner reizen.

Carro großer Fan von Brandt

Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer Leverkusen, brachte vor dem Anpfiff der Partie gegen den FC Bayern Brandt etwas überraschend bei der Werkself ins Gespräch. Bei ‚DAZN‘ sagte der Spanier: „Ich finde Julian Brandt sensationell. Wenn Simon (Rolfes, Geschäftsführer Sport; Anm. d. Red.) den will, werde ich ihn auf jeden Fall unterstützen“, so Carro.

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Der 61-Jährige betonte allerdings, dass die Verpflichtung nicht in seinen Kompetenzbereich falle und Rolfes die Entscheidung treffen müsse. Für Brandt wäre ein Wechsel nach Leverkusen eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub. Die Werkself hatte den Rechtsfuß im Januar 2014 vom VfL Wolfsburg als 17-jähriges Talent geholt und zum Bundesliga-Profi entwickelt. Nach fünf Jahren wechselte der deutsche Nationalspieler 2019 zum BVB. Sieben Jahre später könnte die Rückkehr unters Bayer-Kreuz folgen.