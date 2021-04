Trotz Schalke: Anfang hofft auf Dursun

Beim SV Darmstadt hat man die Hoffnungen auf einen Verbleib von Toptorjäger Serdar Dursun noch nicht aufgegeben. „Ich habe aber immer die Hoffnung“, zitiert der ‚kicker‘ Darmstadt-Coach Markus Anfang. Es sei aber schwierig, den im Sommer ablösefreien Mittelstürmer zu halten, räumt der 46-Jährige ein: „Wir sind dankbar, dass wir ihn haben. Er kann dankbar sein, dass er bei uns so viele Möglichkeiten bekommt, Tore zu machen.“

Interesse an Dursun bekundet Schalke 04, allerdings würde der Wechsel dorthin bedeuten, dass der Rechtsfuß auch in der kommenden Saison zweitklassig spielt. 19 Treffer stehen aus den 29 Ligapartien der laufenden Spielzeit zu Buche. In Liga zwei ist Dursun damit hinter Simon Terodde (20 Treffer, HSV) zweitbester Schütze.