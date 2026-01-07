Serie A
Santos bestätigt Neymar-Deal
Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun lässt der FC Santos die Katze aus dem Sack. Neymar (33) hat seinen Ende 2025 ausgelaufenen Kontrakt bei seinem Jugendklub um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2026 ausgedehnt.
Vor knapp einem Jahr war Neymar ablösefrei von Al Hilal in seine brasilianische Heimat zurückgekehrt. Nach häufigen Verletzungspausen konnte sich der 128-fache Nationalspieler zuletzt wieder zurück in den Fokus spielen. Fest im Blick hat der Dribbelkünstler eine Teilnahme bei der diesjährigen WM.
