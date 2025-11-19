Bayern-Abflug: Heiße Spur bei Boey?

Immerhin auf 14 Einsätze kommt 30-Millionen-Flop Sacha Boey (25) in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend für den FC Bayern. Das ändert nichts daran, dass die Münchner den Franzosen im Winter gerne wieder abgeben würden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dem Zuge wurde Boey nach Informationen von Fabrizio Romano erneut bei Juventus Turin angeboten. Schon im Sommer wollte man den Rechtsverteidiger in Italien unterbringen, die Alte Dame schlug eine Verpflichtung allerdings aus. Ob Juve der Deal nun schmackhaft gemacht werden kann?

Die Bayern haben zumindest bereits Ersatz ins Visier genommen. Als oberstes Transferziel gilt Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam, der jedoch erst im kommenden Sommer den Weg an die Säbener Straße finden soll. Zu den Alternativen gehören Luka Hodak (19) von Hajduk Split und Alejandro Grimaldo (30) von Bayer Leverkusen. Letztgenannter ist zwar auf der linken Außenbahn zu verorten, könnte aber Josip Stanisic (25) ermöglichen, häufiger auf der angestammten rechten Bahn zu spielen.