100 Millionen: City plant Angebot für Kane

Manchester City hat bei der Suche nach einem Ersatz für Mittelstürmer Sergio Agüero (32), dessen Vertrag im Sommer ausläuft, offenbar ein Auge auf Harry Kane geworfen. Nach Informationen der ‚Bild‘ planen die Skyblues ein Angebot über 100 Millionen Euro für den 27-Jährigen im kommenden Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Zuge der Gespräche um seine später vollzogene Vertragsverlängerung in Manchester hatte Trainer Pep Guardiola den englischen Torjäger von Tottenham Hotspur bereits als Wunschziel ausgemacht. In der laufenden Spielzeit präsentiert sich der 48-fache englische Nationalspieler in herausragender Verfassung, ist an bärenstarken 29 Toren (16 Tore, 13 Assists) in 23 Pflichtspielen beteiligt.

FT-Meinung