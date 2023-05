Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Ob João Cancelo (28) über die Saison hinaus an der Säbener Straße bleiben wird, ist ungewiss. Zuletzt deutete Sportvorstand Hasan Salihamidzic an, dass man sich den Verbleib des Außenverteidigers in München grundsätzlich gut vorstellen kann. Nun erwiderte Cancelo dem Podcast ‚Bayern-Insider‘ zufolge, dass er sich beim Rekordmeister wohlfühlt. Eine Entscheidung über die Personalie soll bei der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai getroffen werden.

Borussia Dortmund

Einer geht, einer kommt. Während bei Raphaël Guerreiro (29) laut ‚Sport1‘ die Weichen auf Abschied gestellt sind, darf sich der BVB womöglich auf die Verpflichtung eines Toptalents freuen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ sind sich die Schwarz-Gelben mit Ousmane Diallo einig geworden. Dabei setzen sich die Dortmunder gegen prominente Konkurrenz durch: Auch der FC Bayern und Real Madrid bemühten sich um die Dienste des 15-jährigen Linksaußen.

RB Leipzig

Dominik Szoboszlai könnte die Sachsen zum Saisonende womöglich verlassen. „Für drei Spiele bin ich auf jeden Fall noch bei RB Leipzig“, sagt der 22-jährige Offensivspieler gegenüber der Bild, „was nach dem Sommer passiert, werden wir sehen“. Dem Vernehmen nach ist in dem bis 2026 datierten Arbeitspapier des ungarischen Nationalspielers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro enthalten.

Union Berlin

An der Alten Försterei bahnt sich nach vier Jahren ein Abschied von Sheraldo Becker (28) an. Wie ‚Sky‘ berichtet, könnte Jessic Ngankam vom Stadtrivalen Hertha BSC die Lücke füllen. Der 22-jährige Mittelstürmer steht bei der Hertha, die mindestens zehn Millionen Euro Ablöse fordert, bis 2025 unter Vertrag.

SC Freiburg

Mark Flekken wird den Klub aus dem Breisgau wohl im Sommer verlassen. Laut ‚Sky‘ hat sich der FC Brentford die Dienste des 29-jährigen Torhüters gesichert. Der niederländische Nationaltorhüter werde einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro sind den Freiburgern die Hände gebunden.

VfL Wolfsburg

Torwart Koen Casteels will sich nicht vorschnell auf einen Verbleib beim VfL Wolfsburg festlegen. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag das muss nicht so schnell entschieden werden“, wird die Nummer eins der Wölfe vom ‚kicker‘ zitiert.

Bayer Leverkusen

Die Werkself tütet einen prominenten Transfer ein. Alejandro Grimaldo (27) wechselt im Sommer ablösefrei von Benfica Lissabon zum Bundesligisten vom Rhein. Der spanische Linksverteidiger erhält einen Vertrag bis 2027.

Eintracht Frankfurt

Die Hessen holen einen neuen Angreifer an Bord. Omar Marmoush (24) wechselt ablösefrei vom VfL Wolfsburger zur Eintracht und wird mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet. In der laufenden Saison stehen für den ägyptischen Nationalspieler in 31 Einsätzen sechs Scorerpunkte (fünf Tore, eine Vorlage) zu Buche.

Mainz 05

Finn Dahmen wird die Mainzer nach 15 Jahren verlassen. Wie die 05er bekanntgegeben, wird der 25-jährige Torwart sein auslaufendes Arbeitspapier nicht verlängern.

Köln

Ondrej Duda könnte überraschend zu den Geißböcken zurückkehren. Laut dem ‚kicker‘ greift die im Leihvertrag mit Hellas Verona verankerte Kaufpflicht des 28-jährigen Slowaken nur, wenn der italienische Erstligist die Klasse hält. Drei Spieltage vor Schluss steht Verona auf einem direkten Abstiegsplatz, ist aber punktgleich mit dem rettenden 17. Tabellenplatz.

Borussia M’gladbach

Cheftrainer Daniel Farke sitzt bei den Fohlen nicht mehr fest in seinem Sattel. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat Sportchef Roland Virkus seinen Glauben in den Übungsleiter weitestgehend verloren. Im Falle einer Trennung im Sommer stehen schon Alternativen parat: Das Boulevardplatt nennt Ralph Hasenhüttl, Gerardo Seoane und Eugen Polanski als mögliche Kandidaten für das Traineramt.

Werder Bremen

Die Grün-Weißen liebäugeln mit einer Verpflichtung von Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC. Wie die ‚Bild‘ berichtet, existiert in dem Arbeitspapier des 26-jährigen Linksverteidigers eine Ausstiegsklausel, die im Falle eines Abstiegs drei Millionen Euro beträgt. Die Hertha ist mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Schlusslicht der Tabelle.

FC Augsburg

Die Fuggerstädter sind sich laut ‚kicker‘ mit Mittelfeldfeldspieler Tim Breithaupt (21) vom Karlsruher SC einig. Zudem berichtet ‚Sky‘, dass die Augsburger Innenverteidiger Patric Pfeiffer (23) von Darmstadt 98 an Bord holen. Im Gegenzug hat der FCA offiziell verkündet, dass man sich im Sommer von vier Spielern trennt: André Hahn (32), Rafal Gikiewicz (35), Tobias Strobl (33) sowie Daniel Caligiuri (35).

TSG Hoffenheim

Die Kraichgauer arbeiten an einem Transfer von Zan Celar vom FC Lugano. Der 24-jährige Mittelstürmer wurde laut ‚Sport Bild‘ bereits von der TSG kontaktiert. Bis 2025 ist Celar noch an die Tessiner gebunden. In der laufenden Saison stellt der Angreifer mit 15 Treffern seinen Torinstinkt unter Beweis.

VfL Bochum

Der Revierklub wird am Wochenende vermutlich auf Konstantinos Stafylidis (29) verzichten müssen. Der Außenverteidiger laboriert weiterhin an Problemen im Schulter- und Rippenbereich, die er sich beim Sieg gegen den FC Augsburg (2:2) zuzog. Am Dienstag musste der Grieche das Mannschaftstraining vorzeitig abbrechen.

Schalke 04

Michael Langer kann sich vorstellen, über die aktuelle Saison hinaus die Fußballschuhe zu schnüren. Der Ersatzkeeper des FC Schalke 04 sagt gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Nach der Saison werden wir uns zusammensetzen und schauen, wie es weiter geht.“ Der Kontrakt des 38-Jährigen läuft im Sommer aus.

VfB Stuttgart

Konstantinos Mavropanos lässt seine Zukunft beim VfB Stuttgart über den Sommer hinaus offen. „Ich kann nichts versprechen“, sagt der Grieche in einem Interview mit der ‚Bild‘. Mit Manchester United, der SSC Neapel, Inter Mailand, Eintracht Frankfurt, dem VfL Wolfsburg und Atlético Madrid sind einige namhafte Klubs an dem 25-jährigen Innenverteidiger interessiert. Dem Vernehmen nach darf Mavropanos die Canstatter für festgeschriebene 30 Millionen Euro verlassen, wenn Stuttgart der Klassenverbleib gelingt.

Hertha BSC

Die Pläne von Hertha BSC mit Cheftrainer Pál Dárdai konkretisieren sich. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, winkt dem Ungarn im mittlerweile unwahrscheinlichen Fall Klassenerhalt ein erneuter Job im Jugendbereich. Schon bekannt ist derweil, dass Dárdai bei Herthas Abstieg Trainer der Profis bleiben und die Mannschaft zurück in die Bundesliga führen soll.