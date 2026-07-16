BVB: Finale Klarheit bei Schlotterbeck

Die Weltmeisterschaft hat für Nico Schlotterbeck einen bitteren Verlauf genommen. Durch seine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk konnte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund die deutsche Nationalmannschaft in der K.o.-Runde nicht mehr unterstützen. Durch seine langwierige Verletzung hat außerdem auch Real Madrid Abstand von einer Verpflichtung genommen.

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Die Madrilenen hätten genau wie der FC Barcelona und der FC Liverpool die Klausel ziehen können, die Schlotterbeck für 50 bis 60 Millionen Euro vom BVB losgeeist hätte. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Laut der ‚Bild‘ ist die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel am gestrigen Mittwoch abgelaufen.

Folglich hat der BVB beim 26-Jährigen jetzt wieder die Zügel in der Hand. Der Linksfuß hatte bei seiner Vertragsverlängerung im April noch auf einen Wechsel zu einem der drei Topklubs geschielt, wird sich jetzt aber wohl mit einem Verbleib in Dortmund anfreunden müssen. Das Arbeitspapier an der Strobelallee läuft noch bis 2031.