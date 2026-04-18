Bundesliga
Köln: Bittere Gewissheit bei Ache
1 min.
@Maxppp
Der 1. FC Köln muss im Kampf gegen den Abstieg auf Ragnar Ache verzichten. Der Bundesligist teilt mit, dass sich der bullige Stürmer eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat und voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen wird.
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1. FC Köln @fckoeln – 15:59
ℹ️ Eine MRT-Untersuchung hat heute bei Ragnar Ache eine Muskelverletzung im Oberschenkel ergeben, durch die der Stürmer voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen wird.Bei X ansehen
Wir wünschen Dir gute und schnelle Genesung, Ragy 🙏🏻
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#effzeh
Wir wünschen Dir gute und schnelle Genesung, Ragy 🙏🏻
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#effzeh
Ache gehört beim FC mit zwölf Torbeteiligungen in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern. Der Ausfall des 27-Jährigen ist also ein herber Rückschlag. Fünf Punkte beträgt der Kölner Vorsprung auf Relegationsplatz 16.
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