Köln: Bittere Gewissheit bei Ache

Der 1. FC Köln muss im Kampf gegen den Abstieg auf Ragnar Ache verzichten. Der Bundesligist teilt mit, dass sich der bullige Stürmer eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat und voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen wird.

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Ache gehört beim FC mit zwölf Torbeteiligungen in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern. Der Ausfall des 27-Jährigen ist also ein herber Rückschlag. Fünf Punkte beträgt der Kölner Vorsprung auf Relegationsplatz 16.