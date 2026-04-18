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Bundesliga

Köln: Bittere Gewissheit bei Ache

von Lukas Weinstock - Quelle: fc.de
1 min.
Ragnar Ache sucht nach der nächsten Anspielstation @Maxppp

Der 1. FC Köln muss im Kampf gegen den Abstieg auf Ragnar Ache verzichten. Der Bundesligist teilt mit, dass sich der bullige Stürmer eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat und voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen wird.

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1. FC Köln
ℹ️ Eine MRT-Untersuchung hat heute bei Ragnar Ache eine Muskelverletzung im Oberschenkel ergeben, durch die der Stürmer voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen wird.

Wir wünschen Dir gute und schnelle Genesung, Ragy 🙏🏻
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#effzeh
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Ache gehört beim FC mit zwölf Torbeteiligungen in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern. Der Ausfall des 27-Jährigen ist also ein herber Rückschlag. Fünf Punkte beträgt der Kölner Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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