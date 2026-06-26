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Champions League-Klub buhlt um Matanovic

von Daniel del Federico - Quelle: El Desmarque
Igor Matanovic bejubelt ein Tor @Maxppp

Igor Matanovic hat das Interesse von Betis Sevilla auf sich gezogen. Wie ‚El Desmarque‘ berichtet, suchen die Andalusier nach einem neuen Stürmer und haben dabei den 23-Jährigen ins Visier genommen. Betis beobachtet den Kroaten demnach bereits seit Monaten.

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Matanovic war erst im vergangenen Sommer für 6,7 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum SC Freiburg gewechselt und erzielte seitdem 15 Treffer in 50 Pflichtspielen. Die Hessen haben sich beim Verkauf des bulligen Angreifers ein Matching Right gesichert und könnten daher bei einem möglichen Transfer noch dazwischenfunken. Ob der Sport-Club den Rechtsfuß abgeben möchte, bleibt unklar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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