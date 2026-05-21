Skyttä auf dem Sprung in die Bundesliga

Naatan Skyttä (24) winkt der Schritt in die Erstklassigkeit. Laut der ‚Bild‘ steht der Kreativspieler vom 1. FC Kaiserslautern bei einigen Bundesligisten ganz oben auf der Liste. Konkrete Namen überliefert das Boulevardblatt aber nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Skyttä war im vergangenen Sommer für 1,8 Millionen Euro vom französischen Zweitligisten USL Dunkerque an den Betze gewechselt und hat sich dort auf Anhieb zum Stammspieler gemausert. Seit einigen Wochen läuft der Finne (vier Länderspiele) seiner Form hinterher, dennoch kündigt sich wohl der nächste Karriereschritt an. Zwei Jahre vor Vertragsende wäre der FCK bei einem entsprechenden Millionen-Angebot verkaufsbereit, führt die ‚Bild‘ aus.