Espírito Santo übernimmt in Nottingham

Nottingham Forest hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie die Tricky Trees offiziell bestätigen, übernimmt Nuno Espírito Santo im City Ground. Der Portugiese, der bereits die Wolverhampton Wanderers und Tottenham Hotspur in der Premier League betreute, erhält am Trent einen Vertrag bis 2026.

Am gestrigen Dienstag wurde der bisherige Steve Cooper vor die Tür gesetzt. Der Waliser hatte die Reds 2022 zurück in die Premier League geführt, konnte in der laufenden Saison aber den Abwärtstrend nicht stoppen. Espírito Santo stand bis Anfang November dieses Jahres bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien an der Seitenlinie.