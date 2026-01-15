Mit Kaufoption: Augsburg holt Angreifer Ribeiro

Zuletzt wurde es etwas ruhiger um Rodrigo Ribeiro. Der heute 20-Jährige hatte im Alter von 16 Jahren in der Champions League gegen Manchester City (0:0) als zweitjüngster Spieler in der Geschichte von Sporting Lissabon sein Profidebüt gefeiert und große Hoffnungen geweckt.

Die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem bis 2028 datierten Vertrag zeugt vom großen Talent, das dem Mittelstürmer nachgesagt wird.

Jüngst geriet die Karriere allerdings etwas ins Stocken und soll jetzt beim FC Augsburg wieder an Fahrt aufnehmen. Wie die Fuggerstädter mitteilen, wechselt der Portugiese auf Leihbasis bis zum Sommer zum FCA, der sich zudem eine Kaufoption sichert. Diese liegt dem Vernehmen nach bei rund fünf Millionen Euro.

Augsburgs Sportdirektor Benni Weber erklärt: „Der Weg, den Rodrigo mit seinen erst 20 Jahren gegangen ist, ist beeindruckend. Er bringt technische Qualität, Dynamik und Torgefahr mit, erweitert unsere Möglichkeiten in der Offensive und erhöht gleichzeitig die Konkurrenz auf dieser Position – genau das brauchen wir. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt zu gehen“

Nach einer recht erfolglosen Leihe zu Nottingham Forest hatte Sporting Ribeiro in der vergangenen Saison bei Avs Futebol geparkt. Beim portugiesischen Erstligisten erzielte der Rechtsfuß nur einen einzigen Treffer. In der laufenden Spielzeit kam Ribeiro meist nur für die Zweitvertretung von Sporting zum Einsatz.