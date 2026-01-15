Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Mit Kaufoption: Augsburg holt Angreifer Ribeiro

Der FC Augsburg holt sich viel Talent in den Kader. Von Sporting Lissabon wechselt Rodrigo Ribeiro in die Fuggerstadt.

von Dominik Sandler - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Rodrigo Ribeiro lacht beim Aufwärmen @Maxppp

Zuletzt wurde es etwas ruhiger um Rodrigo Ribeiro. Der heute 20-Jährige hatte im Alter von 16 Jahren in der Champions League gegen Manchester City (0:0) als zweitjüngster Spieler in der Geschichte von Sporting Lissabon sein Profidebüt gefeiert und große Hoffnungen geweckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem bis 2028 datierten Vertrag zeugt vom großen Talent, das dem Mittelstürmer nachgesagt wird.

Jüngst geriet die Karriere allerdings etwas ins Stocken und soll jetzt beim FC Augsburg wieder an Fahrt aufnehmen. Wie die Fuggerstädter mitteilen, wechselt der Portugiese auf Leihbasis bis zum Sommer zum FCA, der sich zudem eine Kaufoption sichert. Diese liegt dem Vernehmen nach bei rund fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Augsburg
𝓑𝓸𝓶 𝓓𝓲𝓪, Rodrigo #Ribeiro! 🇵🇹 Der 20-jährige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis mit Kaufoption von @SportingCP! 💯 Das schnelle und abschlussstarke Talent feierte bereits mit 16 sein Champions League-Debüt und durchlief alle portugiesischen U-Nationalmannschaften! ⚽

ℹ️   #Ribeiro2026
Bei X ansehen

Augsburgs Sportdirektor Benni Weber erklärt: „Der Weg, den Rodrigo mit seinen erst 20 Jahren gegangen ist, ist beeindruckend. Er bringt technische Qualität, Dynamik und Torgefahr mit, erweitert unsere Möglichkeiten in der Offensive und erhöht gleichzeitig die Konkurrenz auf dieser Position – genau das brauchen wir. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt zu gehen“

Nach einer recht erfolglosen Leihe zu Nottingham Forest hatte Sporting Ribeiro in der vergangenen Saison bei Avs Futebol geparkt. Beim portugiesischen Erstligisten erzielte der Rechtsfuß nur einen einzigen Treffer. In der laufenden Spielzeit kam Ribeiro meist nur für die Zweitvertretung von Sporting zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Liga Portugal Bwin
Sporting
Augsburg
Rodrigo Duarte Ribeiro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Sporting Logo Sporting Lissabon
Augsburg Logo FC Augsburg
Rodrigo Duarte Ribeiro Rodrigo Duarte Ribeiro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert