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Große Eintracht-Konkurrenz bei Wunderkind Ilicevic

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Niko Ilicevic beschwert sich bei seinem Teamkollegen @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss sich im Kampf um Eigengewächs Niko Ilicevic gegen die Crème de la Crème des europäischen Fußballs durchsetzen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass das 15-jährige Toptalent neben Scouts von Real Madrid auch von Spähern des FC Chelsea, von Tottenham Hotspur, des AC Mailand und von Newcastle United beobachtet wird.

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Dennoch seien die Adlerträger optimistisch, Ilicevic von einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Fördervertrags überzeugen zu können. Sportvorstand Markus Krösche befindet sich dem Bericht zufolge im engen Austausch mit der Familie des Offensivjuwels. Den Plan, der vorsieht, dass der deutsche U16-Nationalspieler in der kommenden Saison dem Profi-Kader angehören könnte, soll der Funktionär dem Ilicevic-Lager schon unterbreitet haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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