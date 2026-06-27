Laimer verkündet gute Bayern-Nachrichten

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer. In einem Interview mit ‚Servus TV‘ bestätigt der 29-Jährige den zeitnahen Vollzug: „Es passt gut. Wir haben viel darüber geredet in den letzten Stunden und Tagen und es ist ja noch nicht offiziell. Schauen wir, wie schnell und wann das dann passiert. Es ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.“

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Laimer wird in München einen neuen Vertrag bis 2029 unterzeichnen. Die Gehaltsvorstellungen galten im Vorfeld lange als Knackpunkt in den Verhandlungen. Der Österreicher wollte seine bisherigen Bezüge von acht bis neun Millionen Euro auf zwölf bis 15 Millionen Euro aufstocken, was den Bayern-Bossen allerdings zu hoch war. Schließlich einigten sich beide Seiten auf einen Kompromiss von knapp über zehn Millionen Euro pro Saison.