Menü Suche
Kommentar 48
Bundesliga

Laimer verkündet gute Bayern-Nachrichten

von Daniel del Federico - Quelle: Servus TV
1 min.
Konrad Laimer bejubelt ein Tor @Maxppp

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer. In einem Interview mit ‚Servus TV‘ bestätigt der 29-Jährige den zeitnahen Vollzug: „Es passt gut. Wir haben viel darüber geredet in den letzten Stunden und Tagen und es ist ja noch nicht offiziell. Schauen wir, wie schnell und wann das dann passiert. Es ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Laimer wird in München einen neuen Vertrag bis 2029 unterzeichnen. Die Gehaltsvorstellungen galten im Vorfeld lange als Knackpunkt in den Verhandlungen. Der Österreicher wollte seine bisherigen Bezüge von acht bis neun Millionen Euro auf zwölf bis 15 Millionen Euro aufstocken, was den Bayern-Bossen allerdings zu hoch war. Schließlich einigten sich beide Seiten auf einen Kompromiss von knapp über zehn Millionen Euro pro Saison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (48)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Konrad Laimer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Konrad Laimer Konrad Laimer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert