Bayern verliert Talent an Juve

Adin Licina (19) bricht seine Zelte beim FC Bayern ein halbes Jahr vor Vertragsende ab. Dem italienischen Journalisten Luca Bedoni zufolge sichert sich Juventus Turin die Dienste des talentierten Angreifers, laut ‚Sky‘ fließt keine Ablöse. Teil des Deals sollen eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right für die Münchner sein.

Die Juwele vom Bayern-Campus sind dieser Tage heiß begehrt. Magnus Dalpiaz (19) und Ljubo Puljic (18) werden vom AC Mailand umgarnt, Grayson Dettoni (20) steht vor einer Leihe zum SC Darmstadt. Darüber hinaus schließt sich Moritz Göttlicher (17) voraussichtlich dem VfL Bochum an, über ein Gastspiel von Javier Fernández (19) zum 1. FC Nürnberg wird noch verhandelt.