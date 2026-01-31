Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

Bayern verliert Talent an Juve

von Julian Jasch - Quelle: Luca Bendoni | Sky
1 min.
Adin Licina im Bayern-Trikot @Maxppp

Adin Licina (19) bricht seine Zelte beim FC Bayern ein halbes Jahr vor Vertragsende ab. Dem italienischen Journalisten Luca Bedoni zufolge sichert sich Juventus Turin die Dienste des talentierten Angreifers, laut ‚Sky‘ fließt keine Ablöse. Teil des Deals sollen eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right für die Münchner sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Juwele vom Bayern-Campus sind dieser Tage heiß begehrt. Magnus Dalpiaz (19) und Ljubo Puljic (18) werden vom AC Mailand umgarnt, Grayson Dettoni (20) steht vor einer Leihe zum SC Darmstadt. Darüber hinaus schließt sich Moritz Göttlicher (17) voraussichtlich dem VfL Bochum an, über ein Gastspiel von Javier Fernández (19) zum 1. FC Nürnberg wird noch verhandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Juventus
FC Bayern
Adin Ličina

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
FC Bayern Logo FC Bayern München
Adin Ličina Adin Ličina
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert