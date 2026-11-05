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Chatzialexiou vor Blitz-Wechsel

von Dominik Sandler - Quelle: Bild | Absolut Fussball
Joti Chatzialexiou bei seiner VorstellungsPK @Maxppp

Sportvorstand Joti Chatzialexiou könnte deutlich schneller als gedacht seine neue Aufgabe bei Eintracht Frankfurt beginnen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass ein vorzeitiger Wechsel vom 1. FC Nürnberg zur SGE noch in diesem Kalenderjahr „sehr wahrscheinlich“ sei. Eigentlich beginnt das Arbeitsverhältnis erst zum 1. Februar.

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Schon vor einigen Tagen hatte Axel Hellmann, Vorstandsvorsitzender in Frankfurt, Hoffnung auf eine frühere Anstellung des Krösche-Nachfolgers verbreitet. „Wenn die Nürnberger dort ein Türchen aufmachen, dann lassen wir das so stehen. Das ist aber nicht unser Ansinnen“, so Hellmann gegenüber ‚Absolut Fussball‘. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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