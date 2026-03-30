Geheimtreffen mit Eichhorn: Heiße Spur in die Bundesliga

Werbung für sich kann Kennet Eichhorn seit Wochen nicht machen. Der 16-Jährige fehlt seit Anfang des Jahres mit einer Sprunggelenksverletzung, ist aber bald wieder fit. Dem Interesse diverser Topklubs tut die Verletzungspause allerdings keinen Abbruch.

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‚Sky‘ hat jetzt enthüllt, dass Kim Falkenberg (Direktor Profifußball) und Simon Rolfes (Geschäftsführer Sport) am vergangenen Mittwoch nach Berlin geflogen sind, um mit der Spielerseite über einen möglichen Wechsel von Eichhorn zu Bayer Leverkusen zu sprechen. Eine Zusage habe der Profi von Hertha BSC noch keinem Klub gegeben, dennoch drückt die Werkself offensichtlich aufs Tempo.

Der Sechser hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel zwischen zehn und zwölf Millionen Euro verankert, die auch andere Bundesliga-Klubs wie RB Leipzig, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ziehen wollen. Dem Vernehmen nach hat sich der FC Bayern vorerst aus dem Rennen verabschiedet. Auch international ist Eichhorn heiß begehrt, der FC Barcelona, Manchester United, Paris St. Germain und diverse Topklubs haben ihn auf dem Zettel.