Dauerfeuer von Lewy & Haaland | Serie A im Topspielfieber

Lewy mit der nächsten Gala

Beim FC Barcelona läuft alles wie am Schnürchen. Das liegt hauptsächlich an Robert Lewandowski. Wieder einmal war der Stürmer beim gestrigen 3:0 gegen den FC Elche zur Stelle und erzielte seine Saisontore Nummer zehn und elf. Die katalanische Presse liegt dem 34-Jährigen zu Füßen. „Anführer Lewandowski“ schreibt die ‚Mundo Deportivo‘. Für die ‚Sport‘ ist der ehemalige Bayern-Profi mittlerweile der „Dosenöffner“ der Blaugrana. In drei der vergangenen fünf Ligapartien eröffnete Lewandowski jeweils den Torreigen der Katalanen.

Festspiele in Italien

Die italienische Presse hat großen Gefallen am Meisterschaftsrennen in der Serie A gefunden. „Scudetto Akt 1“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ und freut sich auf die heutigen Partien der Spitzenreiter: „Mailand - Neapel und Roma - Atalanta: Das Rennen um die Tabellenspitze wird lebendig.“ Napoli, Atalanta und Milan sind nach sechs Spieltagen punktgleich und noch ungeschlagen. Der ‚Quotidiano Sportivo‘ stellt beim Duell Mailand gegen Neapel die beiden Neuzugänge Charles de Ketelaere und Khvicha Kvaratskhelia in den Fokus: „Der Scudetto am Scheideweg“.

Haaland im Jahrhundertmodus

In England wird derweil die Torquote von Erling Haaland untersucht und schon nach wenigen Spieltagen in den historischen Kontext gesetzt. „Wie viele Tore wird er nur schießen?“, fragt sich die ‚Daily Mail‘. In nur sieben Ligaspielen hat der 22-jährige Norweger bereits elf Treffer erzielt. Die Tageszeitung sorgt sich sogar um den Rekord von Everton-Ikone Dixie Dean. In der Spielzeit 1927/28 erzielte der Mittelstürmer 60 Ligatore. Sollte Haaland diesen phänomenalen Schnitt beibehalten können, ginge die Rechnung auf. Der ‚Daily Star‘ und der ‚Mirror‘ springen ebenfalls auf den Zug auf. Für die englische Presse gibt es also auf Monate hinaus genug zu schreiben.