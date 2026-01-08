Menü Suche
Kommentar 3
2. Bundesliga

„Wäre super“: Karius mit zur WM?

von Dominik Sandler
1 min.
Loris Karius im Schalke-Trainingsanzug @Maxppp

Torhüter Loris Karius hat Stellung zu einer möglichen Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft bezogen. In einer Medienrunde sagte der 32-jährige Keeper des FC Schalke 04: „Wenn es dazu kommen sollte, dass ich nochmal irgendwo einen Anruf bekommen, wäre das natürlich die Kirsche auf der Sahne, aber ich befasse mich damit nicht und bin nur auf Schalke fokussiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Karius spielte mit Königsblau eine überragende Hinrunde und hielt neunmal die Null. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland vor einem Jahr präsentiert sich der ehemalige U21-Nationaltorhüter formidabel. Auch deshalb hat er die leise Hoffnung, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. „Falls es sich durch meine Leistungen in der Rückrunde irgendwie ergibt, wäre es super. Aber ich denke daran nicht.“ Im Fokus stehe die Saison mit den Knappen. Schalke steht nach der Hinrunde an der Spitze der Zweitliga-Tabelle.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Deutschland
Loris Karius

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Deutschland Flag Deutschland
Loris Karius Loris Karius
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert