„Wäre super“: Karius mit zur WM?

Torhüter Loris Karius hat Stellung zu einer möglichen Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft bezogen. In einer Medienrunde sagte der 32-jährige Keeper des FC Schalke 04: „Wenn es dazu kommen sollte, dass ich nochmal irgendwo einen Anruf bekommen, wäre das natürlich die Kirsche auf der Sahne, aber ich befasse mich damit nicht und bin nur auf Schalke fokussiert.“

Karius spielte mit Königsblau eine überragende Hinrunde und hielt neunmal die Null. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland vor einem Jahr präsentiert sich der ehemalige U21-Nationaltorhüter formidabel. Auch deshalb hat er die leise Hoffnung, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. „Falls es sich durch meine Leistungen in der Rückrunde irgendwie ergibt, wäre es super. Aber ich denke daran nicht.“ Im Fokus stehe die Saison mit den Knappen. Schalke steht nach der Hinrunde an der Spitze der Zweitliga-Tabelle.